annonse

annonse

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er bekymret for at ytringsklimaet mot skeive har hardnet til de siste årene.

– Det er en mye mer aggressiv debatt nå, rundt pride for eksempel, enn det var for 20 år siden, da jeg kom ut av skapet. Og det bekymrer meg sterkt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Det betyr at mange skeive lever i økt redsel, ikke bare for hverdagsdiskriminering, men også for vold og hatkriminalitet, sier statsråden videre.

annonse

NTB intrevjuet Trettebergsuten i forbindelse med at regjeringen fredag inviterte til dialogmøte med LHBT+-organisasjoner etter Oslo-skytingen i helgen.

Under møtet fikk regjeringen blant annet høre sterke personlige historier fra natten skytingen fant sted.

– Det er mange som har vært nært på og direkte rammet. Det er mange som har grått, det er mange som har vært sinte, sier likestillingsministeren.

annonse

Trettebergstuen legger til at alle har et ansvar for å stå opp når vi ser det blir begått urett mot andre – enten det skjer på arbeidsplassen, på gata eller i skolegården.

– Eller det kan være i kommentarfeltene på nett. Vi kan alle sammen bidra til å slå ring om hverandre, sier Trettebergstuen.

– Og så har vi som regjering et ansvar for å føre en politikk som er med på å understøtte det at alle skal få lov til å leve trygt og fritt i Norge, sier hun.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT