Juni måned ble svært varm over hele landet, men spesielt i Troms og Finnmark og deler av Østlandet.

Månedstemperaturen for hele landet lå 1,5 grader over normalen, som betyr at juni ble den tiende varmeste måneden som meteorologene har registrert siden 1900, ifølge NTB.

I Finnmark var det over 2 grader over normalen og med en ny rekord i maksimumstemperatur. I Banak i Porsanger ble det målt 32,5 grader 29. juni, som vil være en ny rekord for Troms og Finnmark, hvis målingen godkjennes.

Laveste minimumstemperatur var -4,1 garder som ble målt i Folldal-Fredheim i Innlandet, samt Gamanjunni i Kåfjord i Troms og Finnmark 6. juni.

Det var også relativt tørrest i Troms og Finnmark med 50 til 70 prosent mindre nedbør enn normalt.

Både i Nordland og i Innlandet ble det mye regn. Det var mellom 50 til 100 prosent mer nedbør enn normalt.

Våtest ble det i Lurøy i Nordland med 350,7 millimeter nedbør. Det er 88 prosent mer enn normalt.

For hele landet sett under ett, var nedbøren i juni nær normalen.

