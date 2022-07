annonse

annonse

En mann er tiltalt for drap og drapsforsøk ved et Nav-kontor i Bergen. Påtalemyndigheten mener at han er utilregnelig, og ikke kan straffes.

Tiltalen ble tatt ut av Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane, på ordre fra Riksadvokatens.

Det opplyses nå at det ikke er grunnlag for påstand om ordinær straff, fordi den tiltalte anses som utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand. Dette ifølge Statsadvokaten.

annonse

– Det fremgår av tiltalen at det vil bli nedlagt påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Om tiltalte er tilregnelig eller ikke, har vært et vanskelig spørsmål i saken. Det er derfor tatt forbehold om nedleggelse av påstand om fengselsstraff eller forvaring dersom tiltalte på grunnlag av det som fremkommer under hovedforhandlingen, likevel skal anses tilregnelig, heter det i en pressemelding, ifølge NTB.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT