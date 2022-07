annonse

Det var en ukrainsk offensiv med rakettangrep og artilleriild som drev russerne vekk fra Slangeøya, ifølge en amerikansk tankesmie.

Tankesmien Institute for the study of war (ISW) følger krigen i Ukraina tett og kommer med daglige analyser av situasjonen på slagmarken. De fastslår at det var ukrainske angrep som tvang russiske styrker til å forlate Slangeøya i går.

Russland påstod at de forlot øya for å vise godvilje og muliggjøre opprettelsen av en korridor for utførsel av korn fra Ukraina med skip.

– Men de anerkjente ikke at det var en ukrainsk rakett- og artillerioffensiv som faktisk førte til retretten, skriver tankesmien, som viser til opplysninger fra den sørlige operasjonskommandoen til Ukrainas forsvar 21. juni, der det ble informert om offensiven.

– Det russiske nederlaget på Slangeøya vil gjøre at noe av presset på den ukrainske kysten avtar ved å fjerne russisk luftvern og sjømålssystemer fra øya. Retretten vil derimot ikke gjøre slutt på sjøblokaden, understreker ISW.

Russland kan fortsatt angripe fra Krim og Kherson, samt fra skip i Svartehavet, presiserer de.

