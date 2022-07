annonse

Terror- og drapssiktede Zaniar Matapour ønsker ikke å avgi forklaring for politiet, og den avgjørelsen vil ha en «viss varighet», ifølge hans forsvarer.

En av Matapours forsvarere, Bernt Heiberg, sier til TV 2 at hans klient har bestemt seg for at han ikke ønsker å avgi forklaring nå.

– Han har ikke avvist at det kan bli aktuelt med et avhør på et senere tidspunkt, men det blir ikke med det første, sier Heiberg.

Matapour har motsatt seg å bli avhørt fordi han tror videoopptak av avhøret vil bli manipulert. Politiet har tilbudt avhør uten lyd- og videoopptak, men Matapour har sagt nei, skriver NTB.

