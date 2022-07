annonse

annonse

Ifølge Ukrainas myndigheter er 18 mennesker drept i russiske rakettangrep mot en boligblokk og et fritidssenter i Odesa-regionen sør i landet.

Ukrainske redningstjenester opplyser at 14 ble drept i angrepet på boligblokken, mens tre mennesker, blant dem et barn, ble drept i angrepet på fritidssenteret. Senere er det samlede dødstallet oppjustert til 18, skriver president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovytsj på Twitter.



30 er såret og syv personer er reddet ut i live, blant dem tre barn, ifølge en melding fra ukrainske nødetater referert av NTB.

annonse

Talsmann for militæradministrasjonen i Odesa-regionen, Sergej Bratsjuk, sier at rakettangrepet ble utført fra et fly over Svartehavet.

To raketter ble brukt i angrepet, ifølge den ukrainske hærens sørlige kommandosentral. Den ene raketten traff en ni etasjer høy boligblokk og den andre traff et fritidssenter, ifølge uttalelsen.

Odesa-regionen sørvest i Ukraina er strategisk viktig, da den historiske havnebyen ved samme navn er lokalisert der.

annonse

Rakettangrepet fant sted etter at russiske styrker i går forlot stillingene sine på Slangeøya, som ligger utenfor Odesa-regionens kyst.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT