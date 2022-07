annonse

annonse

Ekstreme islamister representerer helt klart etter min mening den største terrortrusselen mot Norge og nordmenn.

Dette fikk Norge dessverre natt til lørdag den 25. juni bekreftet da to mennesker ble brutalt drept og 19 såret av den ekstreme islamisten fra Iran, Zaniar Matapour, som har tilknytning til et ekstremt islamsk miljø som helt uten grunn dreper og hater homofile.

Denne morderen, som aldri skulle vært i Norge, var i PSTs søkelys og ropte

annonse

«Allahu Akhbar» mens han kalblodig drepte og meiet ned medmennesker på baren London og Per på hjørnet natt til lørdag.

Fakta er at mens Norge flere ganger har blitt offer for islamske terrortrusler vurderte PST det som lite sannsynlig, i 2015 og 2016, at personer ville bli sluset inn til Norge gjennom asylstilstrømningen, med et oppdrag om å gjennomføre terrorangrep i Norge. Der tok PST feil.

Allerede i september 2017 ble en mann i trettiårene pågrepet av PST i Midt-Norge. En annen mann i samme aldersgruppe ble pågrepet på Vestlandet tidlig i september, og begge har sittet i varetekt siden. Begge er siktet for brudd på terrorbestemmelsene, uttalte kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST den gang til NRK.

annonse

Begge disse mennene kom som asylsøkere fra Syria til Norge i 2015 og 2016. Dette viser at trusselen mot Norske og demokratiske verdier er reell, og at trusselen kommer fra IS og andre radikaliserte muslimer, som gang på gang kaldblodig og hensynsløst halshugger sine uskyldige ofre i Allah navn.

Et godt tiltak av mange for å stoppe veksten av radikal islamisme i Norge må være at det må bli en langt bedre kontroll om hva som blir sagt og forkynt i norske moskeer, som etter min mening har blitt en«rugekasse» for hatet og volden mot demokratiske og vestlige verdier.

Videre må Norge snarest innføre et forbud mot å holde taler og prekener på andre språk enn norsk i norske moskeer. En naturlig konsekvens av dette blir da å nekte imamer fra utlandet innreise og arbeidstillatelse i Norge.

Nok er nok, her må det ryddes opp!

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT