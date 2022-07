annonse

Kommentator i Gudbrandsdølen Dagningen, Jostein Hernæs, reagerer på at køene vokser hos Frelsesarmeen til tross for at statskassen er full av penger.

– Aldri har samfunnet vært bedre økonomisk rustet til å ta ansvar for folk som mangler et noenlunde trygt økonomisk fundament i livet, skriver Hernæs.

– Statens strømstøtte dekker ikke hele den voldsomme prisøkningen på strøm. Oppå det som for noen har vært et mareritt gjennom flere måneder, kommer en generell prisøkning på nesten alle varer og tjenester, sier han og legger til:

– Året 2022 er åpenbart vanskelig for mange.

De økte utgiftene skaper misnøye og regjeringen faller på meningsmålingene. Det kan bidra til å endre tilliten mellom folk og folkevalgte. «Aldri har det stått bedre til med statsfinansene», påstår han, men «likevel vokser køene med folk som trenger nødhjelp».

– Det kler et velferdssamfunn dårlig at folk som ikke har til mat bordet må be frivillige organisasjoner om hjelp.

