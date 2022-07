annonse

Peggy Hessen Følsvik er leder av LO og er gift med en som tjener millioner.

– I begynnelsen av juni gikk LO-leder Peggy Hessen Følsvik ut i media og «skulle ta de rike». Det hun unnlot å nevne, er at hun selv er gift med en «riking» og at ekteparet bare de tre siste årene til sammen har mottatt cirka 20 millioner kroner i lønn, bonuser og pensjonsinnbetalinger, skriver Kapital.

LO-lederen erklærte at penger er makt, og at makt skal fordeles. Den viktigste årsaken til at ulikhetene øker er at de rike blir rikere, og et mer omfordelende skattesystem er derfor avgjørende for å få ned forskjellene i Norge, sa Hessen Følsvik i VG, og la til:

– De rikeste står i gjeld til vanlige folk. Det er payback-time. Nå skal vi ta de rike.

Ut fra LO-sjefens utspill så skulle en tro at «de rike» var av noen andre, mens hun selv var en av «folket». Men hun er gift med oljemannen Håvard Garseth som har en betydelig formue.

Kapital har tidligere skrevet at LO-sjefen selv får 2,3 millioner kroner i året, i lønn, pensjon og godtgjørelse. Men ektemannen er en av Kjell Inge Røkkes nærmeste medarbeidere, og ligger i toppsjiktet for norske lederlønninger.

– Når det gjelder lønn: Ja, jeg er godt betalt og betaler min skatt med glede. Enkeltheter om lønn kommenteres ikke, sier Håvard Garseth til Kapital. Men forteller at han har betalt formuesskatt, men vil ikke si hvor mye.

LO-sjefen vil ikke kommentere at hennes egen mann er styreleder og kontaktperson for et selskap med heleid datterselskap i skatteparadiset Cayman Islands. Hun ønsker imidlertid å bli sitert på følgende:

– LO og jeg mener det er nødvendig med en skattepolitikk som i større grad enn i dag er omfordelende. En viktig jobb for meg som LO-leder er å kjempe mot økte forskjeller og løfte de som har minst. Da må de som har mer bidra mer.

