Over 20 besetningsmedlemmer er savnet etter at et skip forliste og brakk i to under en tyfon i Sør-Kinahavet lørdag.

Skipet befant seg 160 nautiske mil, vel 300 kilometer, sørvest for Hongkong og det kinesiske fastlandet da det delte seg.

Mannskapet på tretti måtte dermed fire livbåtene, men mange skal ha blitt feid vekk av bølgene. Tre mennesker er foreløpig reddet.

Dramatiske bilder viser et helikopter som heiser opp et besetningsmedlem. Under ham ses havet skumme over det synkende skipet.

Hongkongs myndigheter, som utførte redningsaksjonen, har ikke oppgitt navn eller opprinnelse til fartøyet. Ifølge South China Morning Post dreier det seg om skipet Fujing001, som seiler under kinesisk flagg.

NTB skriver at flere fly og helikoptre er satt inn i redningsinnsatsen, som forventes å fortsette inn i nattetimene lokal tid.

Tyfonen Chaba oppstod midt i Sør-Kinahavet tidligere lørdag, og slo lørdag ettermiddag inn i Guangdong-provinsen i sørlige Kina.

