En mann i 60-årene ble erklært død etter en voldshendelse i Tromsø fredag kveld. En mann i 20-årene er siktet, og politiet etterforsker saken som drap.

Politiet rykket ut etter en melding om en voldsom krangel på en privatadresse litt etter klokken 21 fredag kveld. På stedet oppdaget de det som først ble beskrevet som en alvorlig voldshendelse, men som altså etterforskes som drap, melder NTB.

En mann ble pågrepet på stedet uten dramatikk.

– Vi har satt store ressurser på saken. Vi driver tekniske undersøkelser og annen etterforskning og er kommet godt i gang med den tidlige fasen av saken, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til NTB litt før klokken 1 natt til lørdag.

Tidligere på kvelden sa operasjonsleder Eirik Kileng til VG at det var en familiær relasjon mellom de to mennene, men ville ikke komme med ytterligere detaljer. Meyer sier til NTB at det er for tidlig å si noe om forholdet mellom de involverte.

