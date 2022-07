annonse

Hele 71 prosent av amerikanerne vil ikke at president Joe Biden skal stille til gjenvalg i 2024.

Informasjonen kommer frem i en ny meningsmåling av Harvard CAPS–Harris offentliggjort fredag.

«President Biden vil kanskje stille igjen, men velgerne sier nei til idéen om en ny periode, og kritiserer jobben han gjør som president. Kun 30 % av demokratene vil til og med stemme på ham i et demokratisk president-primærvalg,» sa Mark. Penn, medforfatter av undersøkelsen.

I meningsmålingen opplyser 45 prosent av respondentene at Biden ikke burde stille igjen fordi han er en dårlig president. Bare 38 prosent er fornøyd med jobben Biden gjør som president.

Respondentene gir ham lave karakterer for å håndtere inflasjon (28 prosent), økonomien (32 prosent), stimulere arbeidsplasser (43 prosent) og håndteringen av Covid-19 (50 prosent), i tillegg til andre problemer.

Meningsmålingen tok også for seg amerikanernes forhold til tidligere president Donald Trump.

61 prosent av respondentene mener at Trump ikke burde stille til valg i 2024, mens 39 prosent mener at han burde.

Blant de som mener at Trump ikke burde stille igjen, opplyser 36 prosent at Trump er uberegnelig, 33 prosent at han vil splitte USA, og 30 prosent at han er ansvarlig for stormingen av kongressbygningen 6. januar 2021.

60 prosent av respondentene opplyser at de vil vurdere en moderat uavhengig presidentkandidat hvis Biden og Trump ender opp med å stille mot hverandre, sammenlignet med 40 prosent som sier at de ikke vil vurdere det.

Meningsmålingen ble utført 28.–29. juni, blant 1308 registrerte amerikanske velgere.

