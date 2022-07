annonse

Meklingen mellom SAS og pilotene fortsetter på overtid og det er satt en ny frist mandag klokka 12.

Det opplyste forhandlingssjef Marianne Hernæs fra SAS lørdag formiddag. Meklingen har pågått langt på overtid, og nå skal partene ta seg en hvil før de fortsetter meklingen.

Dermed er det fortsatt fare for en pilotstreik, men alle som skal fly med SAS i helgen kan nå dra ut på reise som planlagt.

– SAS-pilotene har lenge forsøkt å komme til enighet med SAS om en avtale, og vi gjør det vi kan for å finne en løsning. Vi gjør alt vi kan for å unngå å ramme passasjerene våre, og fortsetter derfor å mekle på overtid, sier Roger Klokset, leder for SAS-pilotene i Norge

Mange døgn på overtid

– SAS-pilotene kjemper for prinsipielle arbeidstakerrettigheter og trygghet for jobbene våre. Jeg forventer at utsettelse av meklingsfristen fører til at SAS-ledelsen viser enda større vilje til å komme til enighet, sier han.

Partene har meklet siden 13. juni. Opprinnelig gikk fristen ut natt til onsdag, men den ble utsatt til midnatt fredag. Kort tid etter at den nye fristen gikk ut, ble den forlenget igjen til lørdag klokka 11.

Lørdag ble denne fristen altså utsatt igjen.

Flere hundre streikeklare

900 piloter i Norge, Sverige og Danmark står klare til å streike. Det er anslått at streiken kan ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig.

Kjernen i konflikten har vært opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene.

