Daniel var på vei til en venn da han møtte et syn som satte en ordentlig støkk i ham. Et stort utbrent Pride-flagg.

Han mener det er noen som har lagt ut flagget og satt fyr på det med vilje.

– Jeg er livredd, føler meg truet og er veldig lei meg, sier han til Avisa Oslo, og forteller at han selv er homofil, og føler seg ikke lenger trygg ute.

– Hele uken har jeg sett meg over skulderen hvor enn jeg har vært, og dette betyr at jeg gjør det av god grunn. Det var skummelt nok fra før, sier han fortvilet.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Jon Reidar Øyan, som er leder for Arbeiderpartiets homonettverk. Han håper politiet tar Pride-brenningen på det dypeste alvor og finner ut hvem som står bak.

– Dette er rett og slett frastøtende, sier han, og legger til:

– Vi liker å tro at vi er en raus og inkluderende varm by, men vi har noen bederva idioter blant oss.

Han har mottatt trusler for uttalelser etter Oslo-skytingen, om at terroristen hadde rett og at de vet hvem han er, hvor han bor og at de kommer.

