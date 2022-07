annonse

annonse

Russiske rubler fikk seg en kraftig knekk etter at Vladimir Putin angrep nabolandet Ukraina 24. februar.

På noen uker steg kursen på en amerikansk dollar fra 75 til nesten 140 rubler, mens en euro på det meste gikk for 150 rubler.

Svekkelsen var likevel bare forbigående. Rubelen hentet seg ikke bare tilbake til kursen som gjaldt da invasjonen ble innledet.

annonse

Rubelen fortsatte å styrke seg, og ble denne uken handlet for så lite som 58 rubler for en dollar og 63 rubler for en euro.

Les også: Eksporterer norsk pappaperm til Russland (+)

Det er vel å merke kursen for kontanter hos vekslingsbyråene i Moskva. Ved bankoverføring er kursen nærmere 50 rubler for en dollar.

annonse

Dermed har paradokset oppstått at Russland er verdens mest sanksjonerte stat, men samtidig har verdens best presterende valuta målt i prosentvis oppgang i 2022. Rubelen er nå på sitt sterkeste på sju år.

President Vladimir Putin har tatt rubelstyrkelsen til inntekt for at vestlige sanksjoner mot Russland har slått feil.

Les også: Investere her? Nå får du muligheten – men ikke uten risiko (+)

Det er statsviteren Ilja Matvejev ikke enig i. Tvert imot er rubelstyrkelsen et dårlig tegn, sier Matvejev til NRP, gjengitt av Business Insider India.

– Den sterke rubelen gjenspeiler bare faktumet at det for tiden ikke er bruk for utenlandsk valuta i Russland, mener Matvejev, og forklarer mer utdypende:

– Den sterke rubelen er en dårlig indikator for russisk økonomis prestasjon i alminnelighet, for den gjenspeiler bare faktumet at importen har falt så bratt at det rett og slett ikke er behov for så mye utenlandsk valuta fordi de ikke er i stand til å importere varer fra vestlige land.

Til gjengjeld har handelen med Kina tatt seg opp.

Business Insider India skriver også at handelen i valutaparet rubler/kinesiske yuan er på sitt høyeste nivå på seks måneder.

annonse

Grunnen er at Russland har trappet opp importen fra sitt større og mektigere naboland i øst, hvor Kinas leder Xi Jinping regnes som en venn av Putin. I mai 2022 steg russisk import fra Kina med 14 prosent.

Det viser seg også rent visuelt i Moskvas supermarkeder, hvor slikt som truseinnlegg, q-tips og andre hygieneartikler av vestlige merker nå er erstattet av produkter med kinesisk tekst på emballasjen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT