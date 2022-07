annonse

annonse

Nestleder i Rødt og stortingsrepresentant for Akershus, Marie Sneve Martinussen, ser negativt på at norske privatfly-utleiere melder om rekordstor pågang.

«Den gode gamle klimadommedagskapitalismen har som alltid en løsning for deg» som vil slippe å «stå der med bermen, med svette halvfeite folk i glorete sommerklær og uoppdragne unger som griner», skriver hun i Klassekampen.

– Selv om du har Fast Track som får deg fort forbi køen, og gull-lounge der du kan vente på forsinket fly uten å måtte slåss om de få benkene på gaten, så blir dette for dumt. At du ikke tenkte på det før, privatfly er så klart tingen, ironiserer hun videre, og fortsetter:

annonse

– På samme måte som det trengs to for å danse tango, trenger man både rikdom og fattigdom for å øke klasseskillene. På vei inn i det som kan bli tidenes forskjells-sommer må vi få øye på begge ender av skalaen, både de som gruer seg til en ferie med dårlig råd og de som ringer ned privatflyselskapenes bookingtelefoner.

Les også: Rødt vil kansellere Steigan.no: – Det er mange feige og autoritære personer i Rødt, sier Lars Birkelund

Sneve Martinussen fremhever at det i fjor for første gang var over 400 milliardærer i Norge, at antall norske dollarmillionærer økte med syv prosent og at Norges største selskaper til sammen hadde rekordstore overskudd «som de betalte nesten historisk lite skatt av». Hun oppfordrer leseren til å huske på det «hver eneste gang du leser om folk som må droppe tannlegen, slå av strømmen eller be om feriehjelp».



annonse

Til slutt konkluderer hun:

– Det går så det koker på toppen av norsk økonomi, pengene finnes – og det er et politisk valg når de ikke fordeles bedre.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT