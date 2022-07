annonse

Politiet melder om store trafikkproblemer på ulykkesstedet. Et kjent, kvinnelig medlem av Sian skal være sendt til sykehus.



Nylig ble Sian-leder Lars Thorsen tiltalt av Oslo politimester. Det er Thorsens bruk av forsvarsspray med rødfarge politimesteren mener kvalifiserer som vold. Tre personer ble angivelig skadet av kjemikaliene.

Thorsen er dessuten tiltalt for skadeverk for å ha brukt bolter til å henge opp et banner med påskriften «Oslo Jihadistsenter» på Islam Nets aktivitetssenter samt for krenkelse for å ha distribuert en video av en av de sprayede personene.

Det hindrer likevel ikke noen i å ta loven i egne hender, skal vi tro Thorsen selv. Han hevder å ha blitt angrepet etter en koranbrenning lørdag.

Politiet bekrefter at representanter fra Sian er involvert i en trafikkulykke på Mortensrud i Oslo, og opplyser å ha kontroll på en bilist som var involvert i ulykken, men som hadde kjørt fra stedet da politiet ankom.

– Vi bekrefter at representanter fra Sian er involvert i trafikkulykken. Det påstås at bilen er påkjørt med vilje, men det er for tidlig å fastslå hva som er hendelsesforløpet, skriver Oslo-politiet.

Lars Thorsen sier til VG at han og de tre andre i bilen var på vei fra en politisk markering hvor de hadde brent et eksemplar av Koranen. Ifølge NTB skal Thorsen også ha sagt at det i alt befant seg fem personer i bilen.

Kjøretøyet skal ha landet på taket etter sammenstøtet. Politiet melder om store trafikkproblemer på stedet.

Saken fortsetter.

VG og Dagbladet skriver at en video viser at bilen blir påkjørt bakfra. VG skriver at bilen med Sian-lederen tilsynelatende blir forsøkt presset av veien.

– Vi har ikke sett den videoen. Det påstås at den har blitt kjørt på med vilje. Det undersøker vi nå, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo-politiet til VG.

Sian skulle opprinnelig avholde en markering med brenning av Koranen utenfor Stortinget lørdag. Dette arrangementet ble stanset av politiet på grunn av trusselnivået etter masseskytingen i Oslo sist helg, skriver NTB.

En video som viser påkjørselen, viser at Sian-lederen står i et veikryss og brenner det som tilsynelatende er et eksemplar av Koranen.

Flere kommer til stedet, og det blir amper stemning før Sian-lederen og følget kjører videre.

De blir deretter forfulgt etter av en personbil som flere ganger kjører inn i Sian-lederens bil før de kommer ut på E6, skriver NTB.

Deretter stanser Sian-lederen sin bil, mens personbilen kjører et par hundre meter videre og stanser på motorveien.

Sian-lederen kjører så forbi, før personbilen kjører inn i Sian-lederens bil, som kjører av veien, ruller rundt og havner på taket.

Ifølge Dagbladet er en person skadet.

Document.no skriver at det skal dreie seg om det profilerte Sian-medlemmet Anna Bråthen. Hun skal være fraktet til sykehus, angivelig med ryggskader.

Resett har foreløpig ikke kunnet bekrefte opplysningene. Politiet hevder imidlertid at det «ikke er snakk om alvorlige skader». De øvrige fire er brakt til legevakten.

Saken fortsetter.

Den antatte gjerningskvinnen skal være pågrepet av politiet. Politiet mener de har «all grunn» til å tro at Sian-lederens bil ble påkjørt med vilje.

– Vi har også grunn til å tro at bakgrunnen for påkjørselen er at Sian har drevet med koranbrenning gjennom dagen, opplyser politiet.

Politiets innsatsleder Tore Barstad sier til TV 2 at bilføreren er siktet for forsøk på grov legemsskade.

VG har snakket med en person som skal ha vært passasjer i bilen hvis fører gikk til angrep på Thorsen og følget, eller i en annen bil som forfulgte Sian.

– Jeg slukket brannen med hånden min. Det var ingen andre som turte det. Alle muslimer står med meg når jeg slukket brannen, sier vedkommende.

Vedkommende varsler at de vil anmelde Thorsen etter hendelsene på Mortensrud og E6. Vedkommende antyder at Thorsen selv har skyld i ulykken.

– De krasjet bilen vår først og sprayet den. Vi krasjet tilbake etterpå i selvforsvar. Bilen deres rullet rundt, sier vedkommende til VG kort tid etter hendelsen.

Saken oppdateres fortløpende.

