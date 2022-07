annonse

annonse

Texas’ øverste domstol opphevet fredag et vedtak i en lavere domstol som for noen dager siden åpnet for at abortklinikker kunne fortsette sitt arbeid.

Abortklinikkene hadde allerede begynt å ta imot pasienter igjen da domstolen sent fredag gjorde sitt vedtak.

Vedtakene, der abortklinikker i løpet av mindre enn en uke avviser pasienter, gir dem nye timer for konsultasjon og så må kansellere igjen, illustrerer kaoset og forvirringen i USA siden høyesterett opphevet Rode vs. Wade-kjennelsen som i 50 år har gitt amerikanske kvinner rett til abort.

annonse

Kjennelsen i den lavere domstolen sikret at abortklinikker kunne fortsette med aborttjenester opp til seks ukers svangerskap, i tråd med en tidligere lov i staten. Men statens justisminister Ken Paxton ba den øverste domstolen oppheve vedtaket.

Kaos og forvirring

Siden høyesterettskjennelsen om abort i slutten av juni har abortklinikker og pasienter strevd med å få grep om den kaotiske utviklingen rundt om i USA.

Noen stater gjorde lover som allerede satt på vent, gyldig fra første dag, mens andre måtte søke domstoler om lov. Når støvet har lagt seg, ventes det at minst 20 delstater innfører forbud, med eller uten enkelte unntak, blant annet for incest, voldtekt og om morens liv er i fare.

annonse

I Florida ble en lov som forbyr abort etter uke 15, iverksatt fredag, dagen etter at en dommer sa den var brudd på statens grunnlov, og gjorde klart at han neste uke igjen vil blokkere den.

Bedre tilgang enn nabostatene

Loven får betydning i USAs sørstater, siden den likevel gir bedre tilgang til abort enn nabostatene.

I Kentucky er retten til abort gått tapt og blitt gjenvunnet i løpet av få dager. Forrige fredag ble en lov som lå på vent, iverksatt, men torsdag ble den stoppet av en domstol, slik at statens to abortklinikker inntil videre kan fortsette å fungere.

Det juridiske kaoset ventes å vedvare framover, med kjennelser som på en dags varsel kan oppheve eller blokkere vedtak, og delstater der abort er lov som må forberede seg på en flom av abortsøkende kvinner fra andre delstater.

Risikerer tiltale

Selv når kvinner reiser til andre stater for å ta abort, kan de risikere å bli stilt for retten i hjemstaten der abort er forbudt.

Planned Parenthood i Montana sluttet derfor denne uka å sende abortpiller til pasienter i delstater med forbud for å redusere risikoen for at pasienter, helsepersonell og andre risikerer tiltale i et stadig skiftende juridisk og politisk landskap.

Den samme organisasjonen i Minnesota, Iowa og Nebraska sier at pasienter som får abortpiller, må ta dem i stater som tillater abort, siden loven er så uklar.

Fredag ble en lov innført i South Dakota som åpner for å tiltale enhver som skriver ut resept for abortpiller uten lisens fra South Dakotas egne myndigheter.

annonse

Hjelp til transport kan straffes

I Alabama undersøker justismyndighetene om folk eller grupper kan stilles for retten for å finansiere og transportere kvinner til andre stater for å ta abort.

Av den grunn har Yellowhammer Fund, en gruppe i Alabama som hjelper fattige kvinner med abort og reisekostnader, innstilt virksomheten i to uker på grunn av uklarheten.

Tilgang til abortpiller er blitt et viktig kampområde i slaget om retten til abort.

Biden-administrasjonen sier den skal gjøre det klart at stater ikke kan forby medikamenter som er godkjent av de føderale helsemyndighetene FDA, og fredag sa president Biden at kvinner som reiser mellom stater for å ta abort, skal beskyttes.

Fra Texas til Florida

Laura Goodhue i Floridas Planned Parenthood sier at deres klinikker har fått inn pasienter som har kjørt non-stop fra så langt borte som Texas for å ta abort. Kvinner som er forbi uke 15, får beskjed om å ta kontakt igjen om 15-ukersbegrensningen oppheves.

Likevel er det bekymring for at en opphevelse bare blir midlertidig.

annonse

– Det er fryktelig for pasientene. Vi er virkelig nervøse for hva som kan skje, sier Goodhue.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT