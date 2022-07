annonse

Tysklands næringsminister Robert Habeck sier at de første to flytende terminalene for mottak av flytende naturgass settes i drift mot slutten av året.

LNG-terminalene er en del av arbeidet med å redusere Tysklands avhengighet av russiske energikilder, inkludert gass, ifølge NTB.

Tyske myndigheter har leiet inn fire flytende LNG-terminaler hvorav to av dem er klare i år. Det skal settes i drift i Wilhelmshaven og Brunsbüttel mot slutten av året eller begynnelsen av neste år.

Russland har allerede redusert forsyningen av gass til Tyskland gjennom rørledninger mens tyske myndigheter aktivt søker andre energikilder.

Mens gassen fra Russland går igjennom gas, må Tyskland få tak i flytende gass for å erstatte den russiske. LNG kommer på skip, blant annet fra USA og Midtøsten, men Tyskland mangler terminaler til å ta imot LNG.

Det fryktes at Russland vil stoppe gasstilgangen helt, og at det som kalles vedlikehold, kan bli et langvarig «politisk vedlikehold».

Müller oppfordrer tyske forbrukere til å redusere bruken av energi så mye som mulig.

