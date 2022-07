annonse

annonse

Kampen mot homofile er viktig for terrorbevegelsen IS, men forfølgelsen av homofile havnet lenge i skyggen av andre grusomheter.

– Da IS-tilhengeren Omar Mateen i juni 2016 skjøt og drepte 49 personer og såret 53 andre på en nattklubb i Orlando i Florida, så ble flere oppmerksomme på terrorbevegelsen sitt sterke homohat, skriver Forskning, og legger til:

– Før han selv ble drept, så rakk Mateen å ringe til nødtelefonen 911 og erklære troskap til IS og bevegelsens leder Abu Bakr al-Baghdadi. IS offentliggjorde senere en erklæring der de roste Mateen for «nedslaktingen av 49 sodomitter».

annonse

Les også: De muslimske massenes klamme meningstyranni (+)

Angrepet i Oslo i helgen, der Zaniar Matapour drepte to personer og skadet 21, ser ut som et klassisk islamistisk terrorangrep, sier terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var raskt ute med å definere skytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

IS anser den vestlige samfunnsstrukturen som gjennomsyret av seksuelle avvik, skriver Jan Christoffer Andersen i en mastergrad i kriminologi. Han sier at homofobi blir ansett som et vestlig konstruert ord og kampen for deres rettigheter blir sett på som uforståelig.

annonse

Les også: Pride-flagg påtent på Oslo øst: – Rett og slett frastøtende

For Den islamske staten så er det ikke nok å følge Koranen og hadither i moralske spørsmål, de velger spesifikt ut de strengeste og mest brutale delene av de tilgjengelige hadithene, skriver Geir Goksøyr i en mastergrad i historie, og legger til:

– Dette ser vi i praksisen knyttet til slaveri, men det blir også svært tydelig i måten homofile blir straffet på.

Les også: Nå vil også Sylvi Listhaug gå i pridetog

Men IS har bygd videre på og utnyttet sterke fordommer mot skeive personer som allerede fantes, og terrorgruppen er ikke alene om å kjempe mot homofili.

Ifølge nettavisen USAToday så er det i dag 13 land i verden hvor homofili kan bli straffet med døden. Dette er Iran, Nigeria, Pakistan, De forente arabiske emirater, Sudan, Somalia, Afghanistan, Saudi-Arabia, Qatar, Mauritania, Brunei og Jemen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT