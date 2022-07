annonse

Flere personer er skutt på kjøpesenteret Field’s, som ligger på Amager i nærheten av Kastrup lufthavn utenfor København.

Det melder dansk politi. De ber folk som befinner seg inne på senteret om å forbli i ro og avvente instrukser, mens andre beordres til å holde seg vekk.

– Det er løsnet skudd og flere personer er rammet. Vi arbeider på stedet, tvitrer politiet like etter klokken 18:45 søndag kveld.

– Alle andre personer skal holde seg borte fra Field’s, sier politiet, som har sperret av veiene rundt kjøpesenteret.

Et vitne som Ekstra Bladet siterer, forteller at folk kom løpende ut av senteret. Bilder fra stedet viser et stort politioppbud. Flere personer som var på kjøpesenteret, forteller til dansk TV 2 at det skal ha vært skyting der.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

Én person pågrepet i forbindelse med skytingen.

– Vi har per nå ikke mulighet til å fortelle mer om vedkommendes identitet. Vi er massivt til stede ved Field’s og jobber med å få oversikt, tvitrer Købehavn-politiet.

Saken fortsetter.

Bilder fra dansk TV 2 viser en mann som sitter på bakken med hendene bak ryggen. To bevæpnede politifolk står ved siden av ham.

Et øyevitne forteller at dansk politi avfyrte varselskudd og skrek til en mann med et våpen at han skulle «slippe våpenet».

– Vi hørte at de ropte «slipp våpenet» og skjøt et par varselsskudd, og så dro vi vår vei, forteller øyevitnet til Ekstra Bladet.

De var på vei til å parkere i parkeringskjelleren hos Field’s da folk kom løpende ut og advarte om at det pågikk skyting der.

– Vi kjørte med en gang ut av garasjen, og svingte til høyre mot Kastrup Lufthavn, hvor vi ser tre til fire politifolk som roper til en mann med et våpen i hånden.

Saken oppdateres.

