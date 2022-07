annonse

Passasjeren som satt i bilen som kjørte inn i Sians bil lørdag har blitt siktet i saken.

Det var lørdag at bilen med de to kvinnene kjørte inn i en bil der blant annet Sian-leder Lars Thorsen satt. Begge er nå siktet i saken, melder VG.

En video av fra episoden viser at bilen kjører inn i Sian-bilen gjentatte ganger etter at Thorsen hadde koran ble brent i et veikryss. De to kvinnene var til stede der og fulgte etter Sian-bilen.

Kvinnene er siktet for grov kroppsskade.

– Det kan bli aktuelt å utvide siktelsen, men det er for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt. Etterforskningen er i innledende fase, sier politiadvokat Aase Schartum-Hansen til VG.

Det var fem personer i Sian-bilen som havnet på taket. Fire av dem ble kjørt til legevakta og én ble kjørt til sykehus. Ingen ble alvorlig skadd.

