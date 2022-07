annonse

I går brente Sian-leder Lars Thorsen et eksemplar av Koranen ved Mortensrud moské sør i Oslo.

Den uvarslede politiske markeringen fikk flere muslimer til å reagere negativt, noe som gjorde at Thorsen og fire andre forlot stedet.

To kvinner tok imidlertid opp jakten. De satte seg inn i bilen sin og la etter Sian-følget, som da var på vei ut på E6 nordgående retning.

Som kjent ble Sian-følget innhentet av kvinnene, som gjentatte ganger la seg inn mot og krasjet inn i følgets bil, som endte i grøften.

I går var lite kjent om passasjerens rolle, og på video fra angrepet fremstår sjåføren som svært aggressiv og determinert.

Resett kjenner identiteten til bileieren, som var passasjer under attentatforsøket mot Lars Thorsen og resten av Sian-følget.

Nå viser det seg at passasjeren kan ha vært en langt større drivkraft under angrepet enn tidligere antatt.

Saken fortsetter.

VG har fått oversatt en samtale hvor passasjeren og sjåføren, som begge er ikke-norske kvinner, koordinerer angrepet.

I en video filmet inne i bilen til de to siktede utveksles det fraser på et språk som VG holder skjult. Passasjeren banner høylytt.

Det skriver VG, som gjengir samtalen slik:

– Ta å flytte deg

– Slå dem

– Kjør

VG har snakket med passasjerens forsvarer, som sier det hele er en belastning for henne. Sjåføren har avslått å la seg avhøre av politiet, ifølge NTB. Begge kvinnene avgav forklaring ved åstedet kort tid etter at de ble anholdt av politiet i går.

I går, før hun ble pågrepet, varslet passasjeren overfor VG at hun skulle politianmelde Lars Thorsen. Kvinnen ble løslatt i går, mens sjåføren forble fengslet.

Det er i hovedsak passasjeren som snakker, og det er hun som roper «kjør»

– VG.no 03.07.2022

Nå er hun selv siktet for medvirkning til grov kroppsskade, mens sjåføren er siktet for grov kroppskade og forsettlig påkjørsel. Begge nekter straffskyld, skriver NRK.

Kvinnen har påberopt seg selvforsvar etter at de i flere minutter hadde fulgt etter, innhentet og krasjet inn i Sian-følgets flyktende bil.

– De krasjet bilen vår først og sprayet den. Vi krasjet tilbake etterpå i selvforsvar. Bilen deres rullet rundt, fortalte kvinnen til VG.

Selvforsvar, som i straffeloven heter nødverge, er lovlig hvis det «blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, ikke går lenger enn nødvendig, og ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er».

I tillegg til straffeloven kan kvinnen eller kvinnene ha brutt vegtrafikkloven.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret

– Vegtrafikklovens § 3

Påkjørselen skjedde midt på motorveien på E6, noe som politiet ser alvorlig på. På video fra hendelsen ses andre biler både bak og ved siden av partene.

– På generelt grunnlag er det veldig alvorlig å foreta en påkjørsel på en motorvei, sier politiadvokat Aase Schartum-Hansen i Oslo politidistrikt til NTB.

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade

– Vegtrafikklovens § 12

Advokat John Christian Elden, som er bistandsadvokat for de fem Sian-medlemmene, mener at en siktelse for drapsforsøk bør vurderes.

– Jeg regner med politiet ser på hele saken med åpent sinn. Det mest naturlige er å vurdere drapsforsøk eller kroppsskade, sier Elden til NTB.

Den merkelige, heller unorske trafikk-kulturen kan du se i følgende YouTube-film.

Filmen er opprinnelig publisert av Benjamin «Tappelino» Foss, tidligere domfelt for ærekrenkelser og politianmeldt for påståtte trusler og ærekrenkelser.

I filmen ser vi Lars Thorsen og følget innhentes av kvinnene idet de er på vei inn på E6. Straks partene er på motorveien, setter kvinnene opp farten, og går i gang med å krasje inn i Thorsens bil gjentatte ganger. Vrakdeler fra kvinnenes bil kan ses ramle av.

– Det her er mordforsøk! Det her er mordforsøk.

Det utbryter den etnisk norske mannen i en tredje bil som filmer det hele når Thorsens bil starter å rotere og til slutt havner liggende på taket i grøften.

De utenlandske kvinnene kjører videre, mens den etnisk norske mannen og kvinnen som hadde filmet det hele avbryter sendingen og stanser for å hjelpe.

– Faen! Stopp, stopp her! Stopp, stopp, roper den etnisk norske mannen til sin kvinnelige sjåfør, som synes å være lettere satt ut av det hun ser.

Søndag ettermiddag melder NRK at passasjeren også er blitt pågrepet.

Sjåføren har sittet i arrest siden i går. Passasjeren ble også pågrepet, men deretter løslatt – før hun altså ble pågrepet på nytt i dag.

