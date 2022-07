annonse

Over hundre personer er satt på saken.

Natt til 25. juni gikk iransk-kurdiske Zaniar Matapour (da 42) til angrep på utelivsgjester på J.C. Hambros plass og øvre del av Rosenkrantz gate.

Et tjuetalls personer ble såret, hvorav to ble drept, da Matapour åpnet ild mot folkemengden. Målet synes å ha vært det skeive utestedet London Pub.

Nå opplyser Grete Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, at det er satt av store ressurser til saken. Foruten seksti etterforskere deltar personell fra etterretning, forebyggende avdelinger og flere operative avdelinger, ifølge NTB.

– Det er fortsatt en omfattende etterforskning. Vi fortsetter i uforminsket styrke fremover. Vårt hovedfokus er hva som skjedde i skytingen, forhold rundt siktede og om det kan være medhjelpere. Vi kommer til å jobbe med stort trykk framover, sier Metlid.

– Det er ingen stor utvikling på status i saken, men det har vært en hektisk og omfattende etterforskning hele uka. Vi danner oss et bedre og bedre bilde av hendelsen, men også av informasjonsbildet rundt siktede, sier Metlid til NTB.

– Vi jobber veldig bredt og er opptatt av ikke å låse oss for tidlig. Vi må ettergå alt som kommer inn i saken, sier hun videre.

Metlid gjentar at det er svært viktig for politiet å snakke med alle som har hatt kontakt med den siktede mannen, uavhengig av hva slags kontakt det dreier seg om.

Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror. Han har ikke villet forklare seg for politiet uten at avhøret sendes i sanntid med video og audio.

Metlid sier at politiet gjerne skulle ha avhørt den siktede, men hevder at samarbeidsvilje fra Matapour ikke er avgjørende for etterforskningen.

