Næringsminister Jan Christian Vestre mener statssubsidierte batterifabrikker vil bli «norsk industrihistorie».

– Det skal satses enormt på batterifabrikker i Norge, og vi har antatt at staten vil spille en stor rolle. Så generøs vil staten være, har vi tenkt, at det må bli rom for Hegnars batterifabrikk også (vi får se), skriver Trygve Hegnar i Finansavisen, og kommer med et eksempel:

– Første hinder er nå passert. Til den første store batterifabrikken i Mo i Rana, som skal bygges av New York-noterte Freyr, vil ved næringsminister Jan Chr. Vestre (Ap) gi lån og lånegarantier på 4,7 milliarder kroner. Dette vil gi puslete 600 nye arbeidsplasser.

Hegnar skriver at Vestre mener det skrives «norsk industrihistorie», og han har «som en klar ambisjon at Norge skal bli en ledende nasjon innen hele batteriverdikjeden». Hele 60 milliarder kroner skal legge på bordet. Men, sier næringsministeren: «Bare de beste prosjektene skal få risikoavlastning. Statens bidrag er å få fart på utviklingen.»

– Det er her det skurrer litt for oss. At Norge skal bli en stor og ledende batterinasjon er ikke umulig, men det er hele tiden snakk om hvor mye staten skal sprøyte inn i batterifabrikkene, sier redaktøren i Finansavisen, og legger til:

– Hvor mye de private investorene skal inn med, får vi ikke vite.

– I et batteriprosjekt i Arendal, hvor smarte Bjørn Rune Gjelsten er med, heter det at fabrikken skal koste 20 milliarder kroner, hvorav investorene skal bidra med 1 milliard kroner. Er ikke det litt lite?

