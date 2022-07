annonse

Innbyggere i Flakstad kommune er oppgitt og forbannet over av å få ens hage brukt som utedo.

– I dag oppdaget jeg nok en gang at det er turister eller besøkende som benytter hagen min som do. De gjør ifra seg, både bæsjer og tisser. Det er ikke bare i min hage, men hos naboer også, sier en fastboende til NRK.

Mellom to ranker av huseierens ripsbusker har en trengende turist gjort fra seg i løpet av dagen.

– Det er ikke tilrettelagt for all turismen som er i Lofoten for tiden, mener eieren.

– Hvilke tanker gjør du deg når du finner dette mellom buskene som skal gi rips til høsten?, spør NRK.

– Jeg har jo ikke så lyst til å plukke den ripsen. Så har jeg også måttet legge ned jordbær-land. Jeg mister appetitten når jeg ikke vet hva de gjør mens jeg er på jobb. Det er ganske fortvilende, svarer huseieren.

Men like ved står et av flere offentlige toaletter som nylig er satt opp, men der er dørene låst.

– Kommunen sier at de venter på to deler og en rørlegger som skal montere et relé de mangler. Det har nesten stått klart til bruk i 14 dager uten at det skjer noe mer, sier den oppgitte huseieren.

Senterparti-ordfører Trond Kroken sier at de merker at turistsesongen har startet tidligere. Det øker også behovet for toaletter.

– Det er mye turister og det ser ut som at dette kan bli et godt år for turistnæringen. Det betyr at det blir et økt press på fasilitetene, mener han.

