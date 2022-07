annonse

På det nåværende tidspunkt ser politiet ingen tegn på at skytingen på et kjøpesenter i København var terror.

– Det er ingenting som kan underbygge at det er snakk om en terrorhandling, sier Søren Thomassen i København-politiet på en pressekonferanse i morges.

Det er den samlede etterforskningen så langt, og en gjennomgang av dokumenter og vitnesbyrd, som gjør at politiet ikke tror det er snakk om terror, forklarer Thomassen.

Det er heller ikke noe som tyder på at gjerningsmannen, en 22 år gammel etnisk dansk mann, samarbeidet med andre, sier politiet. Han er siktet for drap og skal fremstilles for varetektsfengsling senere i dag.

Mannen har sagt i politiavhør at det var han som utførte angrepet, skriver NTB.

Motivet for skytingen er fortsatt ukjent. Forut for skytingen la mannen ut en video på YouTube der han poserer med noe som ligner et gevær og en pistol, skriver DR.

Fire YouTube-videoer inngår i etterforskningen, opplyser politiet til Jyllands-Posten. De ble lastet opp med tekstene «I don’t care» og «Quetiapine doesn’t work». Kvetiapin er et legemiddel som brukes til behandling av alvorlig schizofreni eller bipolar lidelse.

To 17-åringer drept

To 17-åringer og en 47 år gammel russisk statsborger som bodde i Danmark er drept i skytingen. Fire personer er kritisk skadet.

– En 40 år gammel kvinne, en 19 år gammel kvinne, begge danske statsborgere. To svenske statsborgere, en 50 år gammel mann og en 16 år gammel kvinne. De er alle i en alvorlig tilstand, opplyser Thomassen.

I tillegg er en rekke personer lettere skadet. Det ser ikke ut til å ha vært en forbindelse mellom gjerningsmannen og ofrene, sier Thomassen.

– Vår vurdering er at det er tilfeldige ofre.

Våpnene som ble brukt var lovlige, men mistenkte hadde ikke våpentillatelse. Thomassen sier at det har vært en form for forberedelse i forkant av skytingen, men vil ikke uttale seg om motiv ennå.

Gjerningsmannen har vært i kontakt med psykiatrien og var «perifert kjent» av politiet.

