annonse

annonse

Fengslingsmøtet, for 22-åringen som er siktet for drap etter gårsdagens kjøpesenter-skyting i København, begynte klokken 13.00 i ettermiddag og går for lukkede dører.

Politiet opplyste i forkant at påtalemyndigheten ville begjære lukkede dører, og siden dommeren gikk med på dette, får ikke offentligheten innsikt i den siktede mannens forklaring.

Uvisst om siktede erkjenner straffskyld

Den siktedes forsvarsadvokat har opplyst at den 22 år gamle mannen ikke ønsker å ta stilling til siktelsene i et offentlig rettsmøte, så det er derfor uvisst om mannen erkjenner straffskyld eller ei.

annonse

22-åringen er siktet for drap på tre personer etter skyteepisoden på kjøpesenteret Field’s i København i går. Han også er siktet for drapsforsøk og for overtredelse av våpenlovgivningen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT