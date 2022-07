annonse

Jobber for å utvikle en ny, ikke-woke plattform.

Tommy Johansson er ansatt som kulturredaktør i Resett. Han er selv kunstner og kurator, og samfunnsengasjert i så måte.

I sin nye jobb skal Johansson utvikle en kulturprofil som er aktuell og interessant for leserne, i bredde og dybde, volum og kvalitet.

– I august er det fem-årsjubileum og Resett velger å markere seg med tydelig satsning på kulturstoff. Vi er inne i en spennende og turbulent tid med særlige utslag på områdene kultur, kunst og underholdning. Et viktig arbeid blir da å rekruttere nye blikk og stemmer, sier Tommy.

– Selv på saker og områder vi ikke er størst eller først, skal vi likevel tilby leserne refleksjon og perspektiver, egne kritikker og analyser. Jeg mener vi ikke bare skal følge strømmen og dekke hvem, hva og hvordan. Vi må hele tiden spørre hvorfor og bestrebe oss på å formidle stoffets relevans og substans til leseren. Det tror jeg er en redaksjonell forpliktelse som er sunn og konstruktiv.

Politisk korrekt kunstfelt

Tommy tror at Resett har god mulighet til å bli en unik og vital utfordrer også på kulturfronten. Han peker på at den redaksjonelle linjen ellers er uredd, med fokus på realpolitikk. Den nyansatte kulturredaktøren mener at det er avgjørende at man møter samtiden og samfunnsutfordringene uten berøringsangst også i kulturdekningen.

– Nettopp dette har Resett forutsetningene til. Selv har jeg sett og erfart hvor politisk korrekt kunstfeltet er blitt, så her er nok redaktørgjerningen som en borgerplikt å regne. Andre veien finner vi håp, motstemmer, kritikk og kvalitet. Da trengs det rom og øre for også yngre stemmer, erfaringer og perspektiver. Jeg unner våre nye og gamle lesere et godt, variert og kritisk kulturstoff. Dette fortjener de, offentligheten selv og kulturlivet.

Skjønnhet og grønn konservatisme

– Det skjer mye spennende på kulturfronten i Norge. Er det noen spesielle saker eller trender du vil trekke frem?

– Ja! For ikke lenge siden var jeg på en heldagskonferanse her i Oslo om den britiske tenkeren Sir Roger Scruton. Dette ble arrangert av den europeiske, konservative tankesmien New Direction, Roger Scruton Legacy Foundation og FAKS, Foreningen for alle konservative studenter, forteller Tommy.

Videre peker han på den tiltagende diskusjonen rundt arkitektur og skjønnhet innen kunst, Subjekts suksess og spennende profiler som for tiden gjør det godt.

Arkitekturopprør og skjønnhet tilbake i diskusjonen om kunst? Sensualitet og seksualmoral? Grønn konservatisme? Joda, selv dette går an! Studenter blir altså konservative, Wolfgang Wee klipper navlestrengen til NRK, Janne Haaland Matlary gjør comeback og Asle Toje har aldri vært mer populær. Men i full liberal retning har også Subjekt knallsuksess og vekst. Jeg mener, hva skjer a? Let’s find out!

Mangefasettert

– Du er selv kunstner. Hva er det du driver med innen kunst?

– Mest maleri men også annen galskap. Jeg jobber mye eksperimentelt, med abstraksjon og figurasjon, og cirka alt som finnes i mellom. Interessene og preferansene kan gå i mange retninger, verkene mine likeså, forklarer Tommy.

Han fortsetter:

– Ellers har jeg flere jern i ilden. Jeg kuraterer gruppeutstillingen Not Today, Satan! som jeg også deltar i, sammen med fire andre flotte billedkunstnere. Det er rene familieforetaket, med samboer, datter og nære venner. Utstillingen åpner til høsten i Bærum kunsthall.

Venstredominansen innen kulturlivet skal i alle fall utfordres, det er sikkert.

– Kjæresten min, Ina Bache-Wiig og jeg er begge kunstnere, og vi jobber også sammen om å utvikle en ny, ikke-woke plattform. Dét er det behov for, slår Tommy fast.

