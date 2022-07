annonse

Jeg håpet i det lengste vi skulle slippe dette tullet med å gi vanlige kritikere skylda for voldshandlinger, men nå popper det opp igjen: Påstander om at de som kritiserer Pride bare er første ledd i en kjede som ender i vold og terror.

Eller hva med påstander som at kritikerne av Pride maler en blink i pannen til skeive, som så terroristen skyter på?

Og hvem er det som får skylda for å danne basisen for terroristens vold: Jo, selvsagt, det er vi nordmenn, som har tillatt oss å peke på enkelte utviklingstrekk ved Pride, som vi mener fortjener et kritisk søkelys.

Ser man noen i media som viser til at det kanskje kan være trekk ved islam som er langt mer sannsynlig å peke på som inspirasjonskilde til terroren? I mange muslimske land er det fryktelig vanskelig å være skeiv, og i åtte land er det dødsstraff for å være homofil.

Likevel mener altså noen fullstendig rabiate mennesker at forklaringen på drap på homofile, er å finne i verdens aller mest tolerante land, der de aller fleste etniske nordmenn for lengst har akseptert at alle må få lov til å elske akkurat hvem de vil.

Men nå står altså presumptivt informerte mennesker fram og påstår at vi som har kritisert Pride, ikke for å representere retten til å elske hvem man vil, men for å ha utviklet seg i en mer og mer ekshibisjonistisk retning for alle mulige seksuelle preferanser, er medskyldige i terroren.

Skal det altså ikke være tillatt å kritisere Pride, uten å bli beskyldt for å indirekte medvirke til massedrap?

Noe av det aller mest rabiate jeg har lest, står blogger og forfatter Gunnar Tjomlid for i Nettavisen. Selvsagt skal han få lov å mene hva han vil, men det er vanskelig å se hva Nettavisen ønsker å oppnå ved å publisere disse ekstreme meningene.

Når man tenker på hvor vanskelig det er å få publisert meningsytringer i media, forundrer det meg virkelig at Nettavisen velger ut akkurat Tjomlids innlegg.

Det er ytterst sjelden man leser så uforsonlig og knallhard kritikk av andre mennesker, som det Tjomlid presenterer. Skal tro om han egentlig skjønner at han faktisk rammes av sin egen kritikk? Om nå noen skulle finne på å skyte en av Tjomlids «fiender», skjønner han at han da etter egen logikk ville bli medansvarlig for mord – ja, den som var først i rekken i en kjede som ender i drap – den som maler en blink i pannen på dem han kritiserer, som morderen skyter på?

Jeg tipper han ikke har ofret det en tanke. Han står fritt til å kritisere andre sønder og sammen, mens andre bør avholde seg fra kritikk fordi de inspirerer til terror. På merkelig vis inspirerer ikke Tjomlids knallharde kritikk til vold.

