annonse

annonse

Da Lars Martin Lillevold uttalte seg til NRK om undervisningen sønnen hans fikk om kjønnsidentitet i skolen, ble mange rasende.

NRK hadde i første versjon av saken ikke opplyst at Lillevold ikke bare var far, men også pastor i Bamble frikirke, skriver Vårt Land.

Blant dem som var kritiske til NRKs manglende opplysning, var VGs debattleder Hans Petter Sjøli. Terje Emberland, forsker ved HL-senteret, kalte NRKs utelatelse «hjernedød», og anklaget kanalen for å være «mikrofonstativ for kristenkonservativ propaganda». Det er svært sterke ord fra en vitenskapelig ansatt ved et senter som er opprettet for å ivareta minoriteter.

annonse

Ta mannen og ikke ballen

I en uttalelse til Resett siterer Erik Selle fra Janne Haaland Matlarys siste bok Demokratiets langsomme død (s. 26):

«I et demokrati bør fakta, saklighet og logikk avgjøre debatter. Man skal ikke angripe motstanderen med skjellsord. Å ta mannen og ikke ballen kalles ad hominem og er en av logikkens formelle feil…»

annonse

Selle er leder av Partiet De Kristne (PDK). Han stiller spørsmål ved hvilken relevans det har at Lillevoll er pastor i Bamble frikirke. Har ikke en pastor i en frikirke rett til å tenke, mene og tale?

I kjernen av disse selvrettferdige «journalisters» og «eksperters» holdninger ligger en totalitær tenkning, mener han og spør: Er Terje Emberland selv nøytral i sin aggresjon mot kristne?

– Jeg anbefaler alle å lese Matlarys bok om demokratiets langsomme død. Både Sjøli og Emberland fremstår som eksponenter for denne virkelighet, sier Selle.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT