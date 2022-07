– Det har vært et par harde år. Vi kan ikke ta det for gitt. Det er et ekstra fint år å få tildelt en stjerne, sa kjøkkensjef Christopher Haatuft fra bergensrestauranten Lysverket.

Til sammen fikk elleve nye restauranter i de nordiske landene én stjerne og Finland og Danmark fikk i tillegg hver sin nye tildeling med to stjerner: Palace og Frederikshøj.

– Vi må forsøke å vinne dem tilbake, hvert år

Både danske Noma og norske Maaemo beholdt sine tre stjerner. Danske Geranium og svenske Frantzén fikk tilbake sine tre.

– Vi må forsøke å vinne dem tilbake, hvert år. Det er et vitnesbyrd over hva vi gjør hver dag, sa Maaemo-kjøkkensjef Espen Holmboe Bang da han kommenterte stjernedrysset foran en fullsatte sale i Stavanger konserthus.

Norge kunne også glede seg over prisen Young Chef-award, som gikk til Jimmy Øien fra Rest. I tillegg fikk restauranten Credo i Trondheim, under ledelse av Heidi Bjerkan, prisen Welcome and service award.