Therese Hofstad-Nielsen, som jobber som skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind, forteller at flypassasjerer som ønsker å få billettene refundert, må beregne at det ikke er fort gjort å få refusjonen.

Det kan litt tid å få pengene tilbake

– Vår erfaring, spesielt fra alle avbestillinger under pandemien, er at billettene blir refundert. Men, det kan litt tid å få pengene tilbake, spesielt nå som det er i høysesong for reise, sier Hofstad-Nielsen til NTB.

Dette har du krav på

Tryg Forsikring opplyser at dersom flyet blir kansellert, eller er forsinket i mer enn fem timer, kan du enten:

Få ombooking snarest mulig, eller til et senere tidspunkt.

Bestille billetter hos annet flyselskap, eller finne andre reisealternativer, og søke refusjon hos SAS.

Få billettpengene refundert av SAS.

Ifølge Tryg Forsikring kan du også ha krav på kompensasjon, men om du vil ha dine rettigheter i behold, er det viktig at du ikke avbestiller men venter til flyet eventuelt blir kansellert. Om du avbestiller, kanskje fordi du synes det virke mest sannsynlig at flyet ditt vil bli kansellert, kan du risikere å oppleve at du ikke lenger har krav på refusjon. Selskapet viser forøvrig til Forbrukerrådet for en oversikt over hva du kan ha krav på.

