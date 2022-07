annonse

Meglingen mellom SAS og pilotene førte ikke frem. 900 piloter går dermed ut i streik.

Over 580 flyvninger er kansellert. I Norden vil rundt 45 000 reisende rammes hver dag, ifølge nyhetsbyrået TT. VG skriver at 60 prosent av SAS-flyvningene til og fra norske flyplasser frem til torsdag kan ryke. SAS opplyser at 50 prosent av deres flyvninger innstilles og at 30 000 passasjerer vil bli berørt daglig.

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter, og pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene, opplyser NTB.

Partene har meglet siden 13. juni og fristen har vært utsatt fire ganger. Lørdag ble fristen igjen utsatt til i dag klokken 12. Nå er det klart at meglingen ikke førte frem og at 900 piloter går ut i streik.

SAS-sjefen raser

– Avgjørelsen om å gå ut i streik viser en sjokkerende liten forståelse for den kritiske situasjonen som SAS befinner seg i, sier selskapets administrerende direktør Anko Van der Werff.

– Vi har nettopp vært gjennom en forferdelig pandemi, vi har mottatt mange penger fra skattebetalerne, og det er derfor skammelig at dette er måten pilotene betaler tilbake sjenerøsiteten og tålmodigheten som alle i landene har hatt med selskapet i løpet av denne tiden, uttaler han til pressen.

Werff hamrer også løs på pilotenes streikekultur og sier at en streik midt i høysesongen ikke vil hjelpe dem med å finne investorer.

– Dette er sjette gang pilotene går ut i streik på 12 år. Hvordan skal vi klare å finne noen som vil investere i dette selskapet hvis vi fortsetter på denne måten? spør han retorisk.

SAS-aksjen sank kraftig etter at streiken ble et faktum. En knapp time etter at nyheten ble kjent, hadde selskapet falt 10,76 prosent, opplyser NTB.

Pilotene legger på sin side skylden på SAS, og får støtte fra LO.

– Vi har innsett at SAS ikke vil ha enighet. SAS vil ha streik, sier Martin Lindgren i den svenske pilotforeningen.

Han ønsker ikke å uttale seg om konkursfaren i SAS.

– Vi har naturligvis fundert over det, men vi står nå opp for våre prinsipper, sier han.

Leder for SAS-pilotene i Norge, Roger Klokset, mener at de har tilbudt store endringer i sine vilkår, og at «det er uforståelig at SAS ikke har akseptert dette».

– SAS har vist manglende vilje til å finne løsning. Derfor er det SAS som nå må bære ansvaret for streiken, og at passasjerene blir rammet, sier han.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til VG at SAS har «holdt sine ansatte for narr over lang tid» og at pilotene «har strukket seg veldig langt for å komme til en løsning, til tross for at SAS-ledelsen det siste året har gjort dette ekstremt vanskelig».

SAS-pilotene kjemper ikke bare for sine egne arbeidsplasser, men også for den skandinaviske arbeidslivsmodellen og prinsipielle rettigheter som gjelder alle arbeidstagere, ifølge Hessen Følsvik.

– De har LOs fulle støtte, sier hun.

