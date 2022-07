– Vi hadde en plan B klar i forbindelse med at det var fare for streik hos SAS. Når streiken ble et faktum, så hadde vi heldigvis et alternativ klart. Så det har ikke gitt store endringer for vår del. Vi håper og tror at det skal gå greit i henhold til den planen som vi nå går for. Det er ikke lett å planlegge flyreiser for tiden. Målet har vært å få færrest mulig mellomlandinger og etapper, sier Warholms mor og manager Kristine Haddal i en pressemelding sendt til NTB.

Warholm pådro seg en skade i låret da han sesongdebuterte i marokkanske Rabat i starten av juni. Det førte til usikkerhet rundt hans deltakelse på 400 meter hekk i friidretts-VM i Eugene, der det første forsøksheatet holdes 16. juli og finalen tre dager senere.

Vil ikke spekulere

Han er tatt ut i den norske VM-troppen og kommer med følgende oppdatering på egen status:

– Jeg er fortsatt under rehabilitering, men det går rette veien. Samtidig er det klart at jeg trenger tiden for å bli 100 prosent klar til konkurransen, sier han og fortsetter:

– Som de fleste har fått med seg, er nivået på 400 meter hekk veldig høyt for tiden. Jeg vil ikke spekulere på hvor jeg står. Det er vanskelig ut ifra det skadeavbrekket som jeg har hatt – og den oppbyggingen som jeg for tiden driver med. Vi får se hva jeg kan få til. Jeg skal i alle fall gjøre mitt aller beste. Så får vi i ettertid se hva det holder til.

Warholm legger til at han er «mentalt klar for å konkurrere igjen». Troen i teamet rundt ham er sterk, men Alnes vet godt at ingenting er sikkert.

– Vi jobber systematisk og godt med kyndig oppfølging av skaden. Vi gjør det vi har tro på – og vi ser fremgang. Vi er positive, men realistiske med tanke på at denne type skade trenger tid. Vi ønsker ikke å ta noen sjanser med å starte for tidlig, sier Warholm-treneren.

Tittelforsvarer

Mandag ble det bekreftet at Filip Ingebrigtsen står over verdensmesterskapet i USA. Han satser på å bli klar til EM i München i august. Der vil Warholm prøve å forsvare EM-tittelen fra Berlin i 2018.

Warholm er også regjerende verdensmester fra VM i London (2017) og Doha (2019). VM i Eugene skulle egentlig blitt holdt i 2021, men ble utsatt et år ettersom OL i Tokyo måtte holdes i 2021 på grunn av koronaviruset.

I lekene løp Warholm til gull og slo sin egen verdensrekord med tiden 45,94.