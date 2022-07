annonse

Vil ikke svare om hvorvidt Solbrække selv vil ta avstand fra Bhatti.

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække hadde et forhold til den ytterliggående islamisten Arfan Bhatti på 2000-tallet. Likevel mener kanalens ledelse at Solbrække er habil.

Arfan Bhatti er i søkelyset i forbindelse med masseskytingen i Oslo. Bhatti har hatt kontakt med siktede Zaniar Matapour. De to har blant annet sittet i samme bil på vei til en motdemonstrasjon mot Sian tidligere i år.

Videre ble Solbrækkes forhold til Bhatti igjen aktuelt, i forbindelse med at finansmannen Eirik Furuseths kritikk av TV 2 dekning av terroren tok for seg nettopp Solbrækkes forhold til Bhatti, noe som provoserte TV 2-journalist Fredrik Græsvik til å komme med sterkt kritiserte henvendelse til Furuseth. Dette ble kjent for offentligheten sist torsdag.

Solbrække skal ha vært i et forhold med Bhatti på 2000-tallet, da hun selv var krimreporter.

Resett kontaktet TV 2 fredag og ba om en redegjørelse for deres syn på Solbrækkes forhold til Bhatti og hvorledes dette kunne påvirke troverdigheten til TV 2 som nyhetsformidler.

I en sak i Aftenposten har TV 2 adressert saken. Der fremholder sjefredaktør i TV 2, Olav Terjeson Sandnes, at Solbrække ikke er inhabil i dekning av saker der Bhatti figurerer.

«Vi skal selvsagt ikke la vår journalistikk preges av hverken min eller andres fortid», skriver hun i en intern e-post, som Aftenposten viser til.

– Vurderte selvsagt egnethet

Resett stilte blant annet følgende spørsmål til TV 2s kommunikasjonssjef Tor-Martin Torbergsen i forrige uke:

– Hvilke utfordringer støter dere på i dekningen, som følge av nyhetsredaktørens kobling til denne islamistiske ekstremisten og forbryteren?

– Vil Solbrække ta avstand fra Bhatti?

Disse spørsmålene stod mandag ettermiddag ubesvart.

Etter nok en henvendelse til TV 2 senere samme kveld, denne gangen direkte til sjefredaktør Olav Terjeson Sandnes, avgir sistnevnte følgende kommentar:

– Jeg vurderte selvsagt både egnethet, uavhengighet og habilitet for alle mine redaktører, på det tidspunktet de ble ansatt. Solbrække var i 2017 åpen om denne kortvarige relasjonen, som da lå 11 år tilbake i tid. TV 2s journalistikk de siste fem årene viser at ansettelsen av Solbrække var helt riktig, og at vår dekning ikke tar hensyn til hverken hennes eller andres fortid.

Følgende spørsmål ble stilt i purringen mandag:

– Vil Solbrække selv ta avstand fra Bhatti nå?



– Det er lenge siden forholdet fant sted nå. Hvorfor har dere ikke tatt tak i denne saken i offentligheten før nå?

