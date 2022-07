Helt siden 1970-tallet har amerikanske kvinner hatt rett til å ta abort uavhengig av hvilken stat de har bodd i. Men etter at amerikansk høyesterett 24. juni i år opphevet Roe vs. Wade-kjennelsen, som sikret kvinnene denne rettigheten, kan i praksis alle USAs 50 delstater nå selv bestemme om abort skal være lovlig eller ikke, og mange av dem har allerede innført abortforbud – noen endog om graviditeten har kommet som følge av voldtekt og incest.

En rekke store selskaper i USA, som Amazon, Apple, Disney og Shell, har etter at høyesteretts beslutning ble kjent, besluttet at de vil dekke reiseutgifter for ansatte som må reise til andre stater for å ta abort.

Ifølge selskapet pressetalsmann Ola Morten Aanestad har diskusjonen vært løftet helt opp til konsernledelsen.

annonse