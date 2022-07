annonse

Hordaland tingrett har dømt en mann i 50-årene til fire års fengsel for å ha forsøkt å drepe moren sin i Fana i Bergen i august i fjor.

Mannen innrømmet først i avhør at han hadde prøvd å drepe moren sin. Han begrunnet drapsforsøket med at det «hadde klikket for ham», men i tingretten trakk han tilståelsen og nektet for at han faktisk ville ta livet av henne, skriver Bergensavisen (BA).