Kraftselskapene har solgt så mye kraft til EU at det kan gå mot rasjonering av strøm i kraft-landet Norge. Politikerne kan ikke gjøre noe med det.

– Det heter seg at EØS-avtalen ikke svekker norsk forvaltning av våre naturressurser. Ikke desto mindre er landets politiske myndigheter handlingslammet når kraftselskapene kjører vannmagasinene på dunken for å eksportere strøm til utlandet, skriver Thomas Vermes i ABC Nyheter.

– Grunnen er at Stortinget har lagt styringen med norsk vannkraft under EUs lovgivning, de såkalte energipakkene overvåket av energimarkedsbyrået Acer, samt annen EU-lovgivning vi blir underlagt via EØS-avtalen.

Ifølge Vermes er det fare for rasjonering av strøm fordi vannmagasinene er tømt. Strømmen vår er solgt til EU.

– Alarmen har gått. Men myndighetene kan og vil ikke gripe inn før kraftselskapene har tvunget fram strømrasjonering. For det ville stride med deres valgte energipolitikk, mener han.

Kablene til EU vil over tid påvirke norsk strømpris med 3-4 øre/kWh

Statnett skrev i Klassekampen i januar at de har stor forståelse for at mange opplever de høye strømprisene som utfordrende. De sa videre at selv om vi har opplevd en helt spesiell situasjon den siste tiden, er det samtidig klart at utveksling av kraft er nyttig for Norge. De hevdet at vi trenger store mengder ny fornybar energi, og at det krever store investeringer i både produksjon og overføring av kraft. De mente også at utveksling mellom land er et viktig element i å realisere dette.

To nylig bygde kraftkabler til utlandet har fått skylden for de høye strømprisene. Det vil ikke Statnett være med på. De holdet fast ved sine estimater om kun en liten prisøkning på sikt.

– Når det gjelder prisvirkningen, forventer vi fortsatt – med oppdaterte prognoser for den langsiktige markedsutviklingen i Norge og Europa – at de to kablene over tid vil påvirke norsk strømpris med 3-4 øre/kWh isolert sett. Prisvirkningen er størst i år med veldig mye nedbør, som i 2020 der prisene var svært lave og kraftproduksjon gikk tapt. I tørre år vil prisen være høyere generelt sett, men prisvirkningen av kablene blir mindre, skriver Anders Kringstad og Christer Gilje, henholdsvis leder for markedsanalyse og kommunikasjonssjef i Statnett, i Klassekampen.

Men tidligere finansjournalist Kjell Erik Eilertsen kommenterte den gang til Resett at Statnetts vurdering av 2020 er feil.

– Hva er referanseprisen for 3-4 øre/Kwt? 2020? Siste fem års snitt? Eller flytende? spurte han da.

– Skal prognosen holde gitt prisene siste år, må vi ha negative kraftpriser fremover.

