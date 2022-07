Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass sier at opptrappingen kan få svært store konsekvenser for Europa.

– Norge dekker en firedel av Europas energiforbruk og Europa er helt avhengige av vi som nasjon leverer i en tid der Russlands forsyningskutt har ført til et svært stramt marked for naturgass. En streik av dette omfanget skaper enorme problemer for land som er helt avhengigeav å få fylt opp lagrene sine av naturgass før høsten og vinteren, sier hun i en pressemelding.

En rekke følgekonsekvenser

74 medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Lederne gikk i dag ut i streik, noe som har medført at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst er stengt ned og én prosent av Norges gasseksport faller bort som følge av dette.

I morgen er det varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 117 medlemmer, og en ytterligere opptrapping lørdag vil resultere i at totalt 382 medlemmer er tatt ut i streik.

Det er hvis denne opptrappingen inntreffer at Norsk olje og gass tror inntektstapet vil være på 1,8 milliarder kroner, for da vil oljefeltene Gullfaks A, Gullfaks C og Sleipner blir tatt ut, noe som får en rekke følgekonsekvenser på sokkelen.

– Svært ødeleggende for Norges og industriens omdømm

– En streik vil være svært ødeleggende for Norges og industriens omdømme som en pålitelig og stabil leverandør av naturgass, sier Blindheim.

Bakgrunnen for streiken er at medlemmene i Lederne stemte nei til meklingsresultatet i en uravstemning i forrige uke.

– Lederne har allerede de høyeste lønningene på norsk sokkel. Vi er enige med Industri Energi og Safe om et oppgjør på 32.200 kroner i sentralt tillegg, samt justeringer på flere satser. I likhet med Safe og Industri Energi har Ledernes medlemmer rett til å forhandle lokalt i etterkant av det sentrale oppgjøret, sier Blindheim, som mener streiken er uansvarlig.

Forbundsleder i Lederne Audun Ingvartsen sier til NTB at Norsk olje og gass har et minst like stort ansvar som Lederne for å løse situasjonen.