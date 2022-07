annonse

For tiden er det veldig mange som ser ut til å ikke forstå reglene for habilitet. Ikke minst TV 2.

For å referere til hva lovverket faktisk sier om habilitet:

At en person er inhabil innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet.

Habilitet handler heller ikke bare om at det foreligger sjanse for at en part kan opptre partisk i en sak, det handler også om troverdigheten utad. At folk har tillit til at man opptrer upartisk. Det kan godt hende at Solbrække er upartisk i sin dekning.

Men at man i det hele tatt stiller spørsmål ved om man kan stole på TV 2s dekning av noe som helst som har med Bhatti å gjøre, er et problem.

Dømmekraft

Det er på en måte forståelig at noen kanskje tenker at det ikke er så farlig med saken om Karianne Solbrække og Arfan Bhatti. Det er jo lenge siden, og i dag skjønner hun selv at dette ikke var bra. Men her skal ikke tvil komme henne til gode. Solbrække hadde et forhold til Bhatti, en ekstremist, en ytterliggående islamist, en kriminell, som er en fiende av de verdier dette samfunnet er bygget på. Dette var mens hun selv var krimreporter. Det viser mangel på dømmekraft, i alle fall på den tiden.

Det er lov å ha en fortid. Det er lov å ha gjort dumme ting. Det betyr ikke at du ikke er skikket for jobber eller verv på et senere tidspunkt, om du selv har vokst og fått bedre dømmekraft. Om du viser anger, så er det rom for tilgivelse. Det bør Solbrække få. Den som er uten synd kan kaste den første stein.

Men akkurat saker som har med Bhatti å gjøre, bør hun nok holdes borte fra. Hun hadde et forhold til ham. Han er en ekstrem islamist, som kan ha hatt noe med terroren i Oslo å gjøre. Bhatti er et så ekstraordinært tilfelle, og så fullstendig på viddene, at det er uhyre viktig at TV 2, som andre medier, har troverdigheten i behold.

Det er ikke noe problem at en ansatt i en mediebedrift holder seg unna saker de er inhabile i. Det skjer overalt, også i Resett. Og det er mulig å løse slike ting.

Hadde Resett sluppet unna med noe lignende?

Tenk dere følgende scenario; det blir kjent for norsk offentlighet at en ansatt i Resett, en redaktør, har hatt et forhold til en høyreekstremist, som det viser seg har hatt bånd til en terrorist som har tatt liv i Norge. Er det noen som tror at vi hadde sluppet unna med det? Hadde vi kunnet unngå å ta grep? Selvsagt ikke. I en slik situasjon hadde man kanskje vurdert oppsigelse. Også hadde vi trolig fått gjennomgå i media, så fort saken hadde blitt kjent for en journalist.

Men så uforsonlig skal vi ikke være med Karianne Solbrække. Ja, hun viste mangel på dømmekraft. Og ja, hun er inhabil i saker som omhandler Bhatti. Men hun angrer og hun har trolig blitt klokere siden den gang. Hun bør ikke miste jobben.

Men det er kritikkverdig at vi først drøfter saken i offentligheten nå. Dette forholdet er kun blitt omtalt i enkelte små medier tidligere. Det er først nå saken faktisk konstateres i de store mediehusene, årevis etter at det først ble kjent for folk i media. Det er problematisk at mediene er så påpasselige med å skjerme sine egne, når de leter med lys og lykte etter kritikkverdige forhold å «ta» politikere og næringslivsfolk på.

Det viser at mediene trenger en vaktbikkje de også.

