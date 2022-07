annonse

annonse

Ekspertgruppen skal se på hva som fungerer for å gi barn som vokser opp i fattigdom bedre levekår og hva som forebygger at fattigdom går i arv.

– Regjeringen setter ned denne ekspertgruppen fordi vi ser at det er behov for å finne ut hva for tiltak vi bør prioritere i årene som kommer. Det er nødvendig med en god og treffsikker politikk som både bidrar til å bedre oppvekstvilkårene til barn som vokser opp i fattige familier på kort sikt og forebygger at fattigdom går i arv på lengre sikt, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe fra Senterpartiet til Regjeringen, og legger til:

– Det blir i dag brukt store ressurser på å motvirke fattigdom blant barnefamilier og dempe de negative konsekvensene av å vokse opp i en fattig familie. De høye tallene tyder likevel på at det vi gjør i dag ikke treffer godt nok.

annonse

Les også: Øyvind Eikrem: – Den emosjonelle opphisselse om innvandring er ikke drevet av rasjonelle betraktninger (+)

Toppe sier at det over en lengre periode har vært en økning i antallet barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.

– Jeg har derfor vurdert at det er behov for å sette ned en ekspertgruppe som kan gi regjeringen råd om hva tiltak som bør priorities i årene som kommer.

annonse

Medlemmene av ekspertgruppa vil bli offentliggjort etter ferien. Planen er at arbeidet skal begynne til høsten, og at ekspertene skal få ett år på seg til å utrede.

Les også: Wiborg: – Kvinnebevegelsen har berøringsangst for ukultur blant innvandrere (+)

– Ikke noe nytt

Ronny Olsen fra Rett fram opplevelser, som arrangerer aktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier, har ikke den aller største tro på regjeringens nye ekspertutvalg.

– Det er jo ikke noe nytt. Jeg vet ikke om det er 27 eller 28 ekspertgrupper som er laget siden 1997, da vi begynte å ta denne problematikken på alvor, sier han til TV 2.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT