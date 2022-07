– I dag har vi orientert medlemmene våre om prosessen med SAS-ledelsen helt fra forhandlingene startet i november i fjor og frem til vi gikk ut i streik på mandag, sier Roger Klokset, leder for SAS-flygerne i Norge, til NTB etter et møte i dag.

– Vi har forklart prosessen, hva vi har lagt på bordet og hva vi har krevd i retur. Det går på at ledelsen skal følge forpliktelsene i tariffavtalen vår. Vi har også forklart hvor langt vi har vært villig til å gå, sier han videre.

Datterselskaper er stridens kjerne

Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben og samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye jobbene og Klokset sier at SAS-pilotene blant annet har vært villig til å gå 5 prosent ned i lønn, øke arbeidstiden fra 47,5 timer i uken til 60 timer, samt endringer i turnusen i sommer- og vintersesongene.

Ifølge Klokset har ledelsen trenert og strukket forhandlinger og mekling helt fra november i fjor, uten noensinne å ha en intensjon om å ville inngå en avtale med SAS-pilotene.

– Ledelsen endrer hele tiden de kravene de stiller til oss

SAS-ledelsen søkte i dag om konkursbeskyttelse i USA. Det er en juridisk prosess for finansiell omstrukturering under tilsyn av en amerikansk, føderal domstol.

Ifølge Klokset har ledelsens strategi hele tiden vært å presse på pilotenes krav helt til det ble streik, slik at de kunne hente kontanter inn i selskapet gjennom en chapter 11-begjæring.

– Ledelsen endrer hele tiden de kravene de stiller til oss. Når vi har gitt og gitt, så kommer de tilbake og sier til oss at det ikke er nok. De vil hele tiden at vi skal gi mer, men de gir ikke noe til oss, sier Klokset til NTB, og legger til at streikeviljen blant medlemmene er maksimal og at SAS-pilotene er villig til å stå i streiken «så lenge som nødvendig».