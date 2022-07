annonse

Finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid trekker seg fra Boris Johnsons regjering. De to erklærer samtidig at de har mistet tillit til statsministeren.

– Det synes klart for meg at denne situasjonen ikke vil endre seg under din ledelse, og du har derfor mistet min tillit, skriver Javid i sitt oppsigelsesbrev til statsminister Boris Johnson.

– Innbyggerne forventer med rette at det blir styrt på skikkelig vis, kompetent og seriøst, skriver Sunak på Twitter.

– Jeg innser at dette kan bli min siste ministerpost, men jeg mener at dette er standarder det er verdt å kjempe for, og det er derfor jeg går av, skriver han videre.

