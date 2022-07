Berdjansk ligger ved nordkysten av Azovhavet i Zaporizjzja oblast i Ukraina og hadde rundt 125.000 innbyggere før den russiske okkupasjonen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov bekrefter at skipet seiler under russisk flagg, men hevder bestemt at Russland ikke har forsøkt å stjele korn, til tross for at Kreml har skrytt av at skipet var det første som forlot det russisk-okkuperte området.

– Skipet seiler under russisk flagg

– Skipet seiler under russisk flagg, men jeg tror det tilhører Kasakhstan og lasten ble fraktet i henhold til en kontrakt mellom Estland og Tyrkia, sier Lavrov.

Saken om Zhibek Zholy har på nytt rettet fokus mot påstandene om at Russland stjeler korn og har satt den tyrkiske regjeringen i en vanskelig posisjon, siden denhar forsøkt å spille en meglerrolle rmellom Moskva og Kiev i spørsmålet om global matforsyning.

Ukraina har anklaget Russland for å stjele korn fra okkupert ukrainsk territorium for å selge på internasjonale markeder. Landets korneksport står for nesten 15 % av verdens totale korneksport.