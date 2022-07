annonse

FILM: Det heter seg at vi skal elske vår neste nok til å unne dem sannheten. What is a Woman er en dokumentar og et spørsmål som verken er drevet av «transfobi» eller hat, men av kjærlighet. Om enn den hardere, mer konservative sorten.

«Men hva er sannhet? Finnes det en?» Vi møter Matt Walsh i rollen som seg selv og forteller: En amerikansk ektemann og firebarnsfar, konservativ kommentator, talkshow-vert, foreleser og forfatter. Rundt ham utspilles scenene fra et bursdagsselskap i sakte film. Kake med lys, halve er blå, halve rosa. To av Walsh’ fire barn er tvillinger. Gutt og jente. Presanger. Lekegevær og tiara, rugbyball og lekkert porselen til et neste te-selskap. Guttene er altså gutter, jentene er jenter og verden utsøkt heteronormativ. Men er det så enkelt, da? Kan for eksempel guttene til Walsh være jenter? Risikerer han å måtte bekoste samtlige av sine barns bryllup i fremtiden, ikke bare to? Er det en sønn fanget i min datters kropp? Og hvordan får jeg ham ut?

Walsh er i ferd med å legge ut på en reise på kryss og tvers i USA – og videre. Spørsmålet han vil ha svar på er enkelt: Hva er en kvinne? Før vi rekker å si «kjønnsbekreftende terapeut» befinner han seg på kontoret til en i Tennessee. Der får han vite at noen kvinner har penis, mens andre har vagina. Mange er nemlig noe annet enn kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Tildelt? spør Walsh terapeuten, som selv ikke identifiserer seg som kvinne. Joda, seeren aner hvor dette bærer og blir neppe skuffet. Walsh bekjenner å ha sett på Sex og singelliv. Og at han liker duftlys. Så hvordan kan han da vite… at han ikke er en kvinne? Ja, dét, Matt, er et godt spørsmål. Terapeuten virker fornøyd med fremgangen i intervjuet. Walsh not so much.

Etter ganske ubekreftende kjønnsterapi, bærer det videre i jakten etter svar. Walsh spør folk på gata. Demonstranter. Eksperter på ulike klinikker, på universitet og i politikken. Kvinner som menn, unge som gamle, skeive som streite – og hele spekteret. Flere avbryter eller truer med å avbryte intervjuene og svarene lyder forbløffende likt. «Kvinne» er blitt det noen identifiserer seg som – men ikke selv kan gjøre rede for. Scenene og situasjonene er til å le og gråte av. Kjønnsideologene har inntatt en umulig posisjon som virker like umulig å gjøre rede for eller forsvare. Seeren blir derfor vitne til noe som minner om eksorsistiske seanser. En fundamental uvilje til sannhet kommer til syne, i form av sirkelbegrunnelser, logiske kortslutninger og kognitiv dissonans.

Skal kjønn føles, eller er det biologisk?

Filmen er god og intelligent, vittig, informativ, sjokkerende og hjerteskjærende. Første halvdel er lett sammenlignet med den andre – der blir ting straks mer alvorlig. Utgangspunktet og metoden har mange likhetstrekk til NRKs serie «Hjernevask» med Harald Eia fra 2010. De faglige konfliktene er de samme, men gapet mellom motsetningene «født sånn eller blitt sånn» synes bare å ha blitt større med tiden, og kjønnsbegrepene mer oppløst. Filmen selv er mer amerikansk og går rett til beinet på kortere tid. Også bias er større over there, men regissør Justin Folk har gjort en god jobb med å holde av rom for betrakteren og tankene. Dette overrasket meg positivt. Til tunge, komplekse tema får vi godt med åpning, lys, luft og tid. Det er egentlig en liten bragd.

Nøyaktig midtveis i filmen flyr Walsh til Kenya og besøker en stamme masaier. Her forhører han seg med de eldste – ja, til og med en kvinne! Svarene kvalifiserer til vestlig, dekolonisert krenkefest, men masaiene vet jo ikke bedre. Stakkars, de synes lykkelig uvitende om kjønnsflytende «normkritikk» og har verken «skeiv kunnskap» eller diplom i «Rosa kompetanse». Scenene fra savannen er ubetalelige og blant filmens absolutte høydepunkter. Matt Walsh briljerer i trolling av woke venstreside. I så måte er han en ubestridt mester, en sann virtous.

Men hvordan havnet vi her? Spørsmål om opphavet til dagens kjønnsforvirring, bringer Walsh tilbake til statene. Her venter alvoret og de mørkere kapitlene. Akkurat som i Hjernevask konfronteres vi med bakgrunnen for dagens begrep om «kjønnsidentitet», med Alfred Kinsey og John Money som på femti- og sekstitallet utførte seksuelle og medisinske eksperimenter på barn. Regnbuen har altså skyggesider. I dag er det også blitt en hel industri for kjønnsidentitet, fra akademia og pseudoforskning til legemiddelindustrien. Dette voksende regimet for henholdsvis «korrigerende» og «kjønnsbekreftende behandling» tåler derimot kritikk og spørsmål dårlig. Motstemmer må regne med å miste både ry, arbeid og videre karriere. I filmen møter vi flere.

Brainwashing — Hjernevask — a great Norwegian documentary, with English subtitles: https://t.co/y2JIutRnkl — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) February 12, 2017

Turen går også innom Jordan Peterson i Toronto, Canada. Stjernepsykologen retter sterk kritikk mot såkalt «bekreftende» terapi og behandling, og beskriver hvordan rådende politisk korrekthet allerede har ført til en utbredt fryktkultur i fagmiljøene og i klinisk praksis. Dessuten, hevder han, er selve begrepet «kjønnsidentitet» ubehjelpelig vagt og går på bekostning av kunnskaper om naturlig variasjon og forskjeller i personlighet. På denne måten forveksles feminine og maskuline personlighetstrekk med «kjønn» – til desto større risiko for feilbehandling. Peterson er ikke alene om å mene dette.

Et norsk publikum kan nok lure på hvordan visse deler av «kjønnsforskningen» har sluppet så billig unna også her. Gjennom filmen møter vi ulike skjebner, mennesker som mener seg feilinformert og feilbehandlet med store, irreversible inngrep. Kvinnelige idrettsutøvere som taper konkurranser og karriere mot biologiske menn, som også risikerer alt bare ved å snakke om dette. Vi hører fra en far som straffes og mister samvær for ikke å samtykke til barnets «kjønnskifte» og hormonbehandling. Hele tolv år er gått siden Hjernevask eksponerte den samme forvirring og ideologiske galskap. Mye tyder på at ting har blitt verre siden, ikke bedre.

En kan alltids kritisere dokumentaren for å underbelyse kjønnsdysfori som tilstand eller for ikke å forfølge ulike kjønnsperspektiver eller årsaksforklaringer. I stedet holder filmen seg til sitt mandat og premissene fremstår ærlige, klare og transparente. Dette er filmens styrke, ingen svakhet. I samme ånd har Walsh gjort et bevisst og klokt valg om ikke å blande sin kristne tro eller Gud inn i filmen. Spørsmålet og perspektivene i filmen står godt på egne ben – og resultatet taler for seg selv.

What is a Woman ble sluppet 1. juni på amerikanske Daily Wire, en konservativ nyhets- og medieplattform i sterk vekst. To uker etter utkom den også i bokform. Interessen har vært stor og filmtraileren er allerede sett 23 millioner ganger på Walsh’ egen YouTube-kanal. I fjor utga han også Johnny the Walrus, en barnebok om «en liten gutt med stor forestillingsevne» som later som han er en hvalross. Nettopp som en allegorisk fremstilling av trans-problematikken vakte boka sterke reaksjoner. En gruppe aktivister blant Amazons egne ansatte mente de ble «traumatiserte» og gjorde forsøk på å sabotere promotering og salg. Dette mislyktes spektakulært. De genererte bare mer interesse og etterspørsel, og straks toppet Johnny The Walrus lista over tidenes mest populære LHBT-litteratur… før Amazon flyttet den til en annen kategori. Denne gang er spørsmålet om hva en kvinne er, blitt til en av årets viktigste filmer. Uansett hvor en står politisk eller befinner seg i den overopphetede kjønnsdebatten, krever What is a Woman et ærlig svar.

