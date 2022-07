annonse

Et flertall i EU-parlamentet stemte i dag for å stemple gass og kjernekraft som bærekraftige investeringer.

Forslaget har splittet EU-parlamentet og ble stemt ned av komiteene for miljø- og finanssaker i juni. I dag var det oppe til plenumsvotering, hvor det altså fikk støtte fra et flertall av parlamentsmedlemmene.

Dermed er EU-parlamentet enig med EU-kommisjonen i at gass og kjernekraft under visse forutsetninger kan anses som miljøvennlig energi i EUs såkalte taksonomi, en omfattende ordning for å styre investeringer i bærekraftig retning for at EU skal nå nullutslippsmålet i 2050.

Det nå vedtatte forslaget går ut på at investeringer i nye gasskraftverk før 2030 kan klassifiseres som bærekraftige dersom de samlede utslippene er på mindre enn 270 gram CO2 per kilowattime, mens det for atomkraftverk blant annet må foreligge godkjente planer for håndtering av atomavfall innen 2050, opplyser NTB. Det kan få stor betydning for olje- og gassnæringen i Norge, som eksporterer mye gass til EU.

Forslaget har skapt mye debatt. Flere miljøorganisasjoner og EU-land har gått sterkt imot det og beskyldt EU for «grønnvasking» av fossilt brensel.

– Dette er skitten politikk. Det er uhørt at gass og kjernekraft stemples som grønt og at pengene fortsetter å strømme inn i Putins krigskasse, men vi vil kjempe mot dette i domstolene, sier Ariadna Rodrigo i Greenpeace EU etter avstemningen.

– Enkelte medlemsland som går bort fra forurensende fossilt brensel, kan ha behov for gass i en overgangsperiode, sa EUs finanskommissær Mairead McGuinness til forsvar for ordningen i en debatt i går.

