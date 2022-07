Næringsminister Kwasi Kwarteng er også blant statsrådene som ber Boris Johnson om å trekke seg som statsminister, og det samme er Nord-Irland-minister Brandon Lewis og innenriksminister Priti Patel, ifølge Sky News.

annonse

På plass i Downing street er også toryenes såkalte sjefinnpisker Chris Heaton-Harris, som har ansvaret for å sikre at partiets representanter i Underhuset følger regjeringens og statsministerens linje.

To mulige utfall av Johnson-krisen

Johnson selv avviste tidligere i dag at han akter å trekke seg, og hevdet under den ukentlige spørretimen i Underhuset at han så langt hadde hatt «en fortreffelig» uke.

– I krevende omstendigheter er det en statsministers jobb å fortsette. Det er det jeg kommer til å gjøre, sa Johnson.

annonse

Han avviste også at det vil bli utlyst nyvalg.

– La meg være helt klar, jeg ser overhodet ingen grunn til å holde valg nå, sa han.

– Tvert imot, det vi behøver er en stabil regjering, at vi elsker hverandre som konservative og at vi fortsetter med det vi skal gjøre, la Johnson til.

Ifølge BBC, som viser til regjeringskilder, er det nå to mulige utfall av den politiske krisen.

Boris Johnson kan etterkomme kravet fra statsrådene og kunngjøre at han trekker seg. Da går startskuddet i jakten på en ny leder, der flere ledende toryer – blant dem Sunak og Javid – alt har meldt seg på. Alternativt, om han avviser kravet, kommer trolig flere statsråder til å vende ham ryggen og forlate regjeringen.

– Boris Johnson er «fast bestemt» på å bli sittende

Boris Johnson er «fast bestemt» på å bli sittende som britisk statsminister, sier

Vil Johnson bli eller gå? Det er det store spørsmålet i Storbritannia i kveld. Men ifølge Sky News, som har snakket med en høytstående kilde i Downing Street nr. 10 som nyhetskanalen beskriver som «en av statsministerens stadig færre allierte», vil Johnson «kjempe videre» og i løpet av kvelden utnevne erstattere for flere av de 38 i regjeringsapparatet som det siste døgnet har vendt ham ryggen.

– Statsministeren er bevisst på at han har et mandat fra 14 millioner mennesker og vil kun forlate posten dersom partiet tar dette mandatet fra ham, sier kilden.

annonse

Fakta om Boris Johnson

Født 19. juni 1964 i New York.

Konservativ politiker, forfatter, journalist og spaltist.

Statsminister i Storbritannia etter valgskred i 2019.

Partileder i Det konservative partiet.

Utenriksminister i Theresa Mays regjering 2016–2018.

Borgermester i London 2008–2016.