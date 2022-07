annonse

En spesialrådgiver i LO hevder at den grunnleggende jobben til våre ledere ikke er å redusere prisene, men å legge til rette for at alle har god nok inntekt til å betale.

– I sosiale medier sirkulerer det for tiden en liste over land som har veldig høye og land som har veldig lave drivstoffpriser. Ikke overraskende kommer Norge høyt på den første lista. Det er ikke så rart at folk er opptatt av prisen på drivstoff, skriver spesialrådgiver i LO, Kjetil Staalesen i Agenda, og spør:

– Kravet om billigere bensin dukker jevnlig opp også hos oss. Vi er jo et oljeland, kan vi ikke unne oss billig bensin, da?

Vel, svarer Staalesen, land som selger bensin billig er oljeprodusenter som oss. Men der stopper heldigvis likheten. Lista toppes av Venezuela, Libya, Iran, Syria og Algerie.

– Billig drivstoff er ikke det eneste de har felles. Dette er udemokratiske land som styres med jernhånd, store deler av befolkningen lever uten varer og tjenester vi tar for gitt og uten innflytelse over politikken de er underlagt, skriver han, og gir en forklaring:

– Når varer og tjenester går opp og ned i pris i takt med hva de koster på verdensmarkedet, hjelper det hver og en av oss oss til å ta bedre beslutninger med pengene våre. En prisstigning er i grunnen et trompetstøt som varsler at det er lurt å bruke mindre av noe.

Staalesen mener at en viktig del av den norske suksessen er at vi har relativt høye priser på det vi bør prøve å bruke mindre av og relativt lave priser på det vi bør prøve å bruke mer av.

– Det gjør oss rikere, sier han.

