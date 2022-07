annonse

Politiet åpner nå i utgangspunktet for at alle skal kunne få nødpass, men du må passe på noen tidsfrister og dokumentasjonskrav.

Du kan tidligst søke om nødpass syv dager før planlagt reise og de nye kriteriene gjelder fra midnatt i morgen – torsdag 7. juli, skriver politiet i en pressemelding i ettermiddag. ettermiddag. Politiet presiserer at man må kunne dokumentere at man har bestilt reise.

– Politiet har en begrenset beholdning av nødpass, men selv etter at vi utvidet muligheten til å søke, kommer det få søknader. Vi utvider derfor kriteriene igjen for å bidra til at flere kan søke nødpass. Men vi understreker at det ikke er sikkert at alle som ønsker det vil få, og at det kan bli lange køer enkelte steder, sier Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

